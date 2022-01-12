Трёхместный Renault Argos, который похож на помесь рояля и гоночной машины: 10 особенностей

В конце прошлого века мировой автопром ударился в биодизайн: почти все автопроизводители применяли эту стилистику как в серийных автомобилях, так и в концепт-карах. Но в Renault, кажется, не сильно впечатлились этим направлением и в середине 1990-х представили прототип Argos, который исповедовал что угодно, но не биодизайн. И это новый гость рубрики «Старые, но не бесполезные».
Как правило, спидстеры — это лёгкие, спортивные автомобили с моторами, которых достаточно для скоростного покорения горных серпантинов. Но Renault Argos не такой, хотя и смотрится провокационно.
Что же с ним не так? Как минимум донор: концепт построен на базе не самого спортивного Renault Twingo первого поколения, 1,2-литровый четырёхцилиндровый мотор которого развивает скромные 55 лошадиных сил. Конечно, при снаряжённой массе в 750 килограммов совсем уж овощем Argos не будет, но и спорта в нём вряд ли наберётся много.
Автором внешности Argos, дебютировавшего на Женевском автосалоне 1994 года, является Патрик Ле Квемен. По его словам, при создании концепта все каноны и постулаты автомобилизма были отвергнуты! Argos («Арго» — так же назывался корабль, на котором Ясон и его команда отправились за Золотым Руном) является манифестом модернизма и индустриального дизайна.
Отсюда и минималистичный кузов, нарочитую простоту которого разбавляют три цветовых акцента: пороги окрашены в перламутрово-белый цвет, крылья и двери — в бледно-золотистый, а капот и крышка багажника — в серый, напоминающий то ли алюминий, то ли необычную древесину с металлическим отливом. Даже оформление подкапотного пространства у прототипа было необычное: там находилась массивная решётка!
Вдоль кузова Argos, на передних и задних крыльях, — 11 болтов, которые не несли особой функциональной нагрузки, но добавляли образу промышленного шарма. Для каждого из креплений была сделана отдельная выемка, поэтому болты не выглядели проделками гаражных мастерских.
Также лишние болты были на каждой из восьми спиц 17-дюймовых колёсных дисков. Скорее всего, они есть и на ступицах, но те прикрыты массивными заглушками.
Разрабатывая Argos, Ле Квемен старался получить образ, который будет вне времени и вне веяний моды. Отсюда и желание уйти от темы ретро.
Именно по этой причине у Argos нет такой старомодной детали, как зеркало заднего вида! По крайней мере, в статике. Как только запускается двигатель, боковые зеркала выезжают из кузова, подобно статуэтке «Духа Экстаза» на современных Роллс-Ройсах, а потом прячутся обратно.
Несмотря на отрицание всего автомобильного, Argos всё-таки спидстер, поэтому традиционного ветрового стекла у него нет: лишь небольшой прозрачный «козырёк» высотой 25 сантиметров, который имеет зеленоватый оттенок в тон интерьеру.
Но и этот козырёк можно спрятать! Причём в сложенном виде он образует единую плоскость с капотом, а не нелепо торчит над ним. Чтобы всё получилось элегантно и красиво, для «лобового стекла» предусмотрели отдельное место перед центральной консолью.
В 1950-х была такая модель Kaiser Darrin, а главной особенностью этого родстера стали двери, которые не распахивались, как на большинстве машин, а сдвигались прямо в кузов: место для них нашлось в передних крыльях.
На Renault Argos применили похожий механизм вместо традиционных петель. С той лишь разницей, что на нём двери уезжали в задние крылья. А чтобы не добавлять машине лишних килограммов, сервопривода у створок не предусмотрено: процесс от начала и до конца осуществляется вручную.
Если вы посмотрите на Argos сзади, то обратите внимание, что крышка багажника асимметрична. Причину такого дизайнерского решения мы рассмотрим в следующем пункте, но подобная форма кузовного элемента спровоцировала появление ещё одной особенности: сзади машина похожа на рояль на больших колёсах!
Да и крышка багажника Argos в открытом состоянии удерживается не с помощью газовых упоров или пружин, а посредством выставляемой вручную опоры! Точь-в-точь как на музыкальном инструменте.
Вот, собственно, и причина, по которой крышка багажника Argos выглядит именно так. У концепт-кара очень необычная посадочная схема — 2+1, причём дополнительное третье место располагается не по центру, а за водителем.
По оформлению дополнительное место тоже отличается от двух других: если сиденья «первого ряда» более-менее традиционные, то задний пассажир восседает на элегантном кресле, которое интегрировано прямо в отделку интерьера. И у него даже есть собственный ремень безопасности.
Несмотря на стремление к максимальной лёгкости, Argos упакован Hi-Fi-аудиосистемой от Philips. Однако управлять ей может исключительно задний пассажир! Справа от него и располагалось головное устройство аудиосистемы. А для водителя и переднего пассажира предусмотрен лишь пульт дистанционного управления, полностью дублирующий функционал головного устройства.
Кстати, для декора салона использовался клён — пожалуй, самое «музыкальное» дерево, из которого делают гитары и другие музыкальные инструменты.
Дизайнеры концепта изначально хотели избавиться от расположенного в центре селектора трансмиссии. Ведь для него нужно создавать отдельную консоль, а также оформлять её таким образом, чтобы она не нарушала целостность и «воздушность» интерьера. В общем, сложно, долго и, возможно, вообще не реализуемо.
Поэтому создатели прототипа пошли иным путём и использовали старое, но элегантное решение — вынесли селектор «механики» на рулевую колонку. Он не имеет механической привязки к трансмиссии и управляет коробкой передач через электронные актуаторы.