Трёхместный Renault Argos, который похож на помесь рояля и гоночной машины: 10 особенностей

В конце прошлого века мировой автопром ударился в биодизайн: почти все автопроизводители применяли эту стилистику как в серийных автомобилях, так и в концепт-карах. Но в Renault, кажется, не сильно впечатлились этим направлением и в середине 1990-х представили прототип Argos, который исповедовал что угодно, но не биодизайн. И это новый гость рубрики «Старые, но не бесполезные».