10 прототипов и концепт-каров, в существование которых трудно поверить

Алексей Олефиренко
Зачастую концепт-кар — это намёк на то, в какую сторону автомобильная компания планирует двигаться в ближайшие годы. Но и в этом правиле бывают исключения: иногда знакомые нам бренды решаются на весьма радикальные эксперименты. И сегодня мы эти «эксперименты» вспоминаем.
Есть стереотип, что терпящая бедствие компания SsangYong всегда была про кроссоверы, внедорожники и пикапы (в крайнем случае — про ужасающий своей «красотой» минивэн Rodius). Однако битву за признание корейская компания начинала так же, как и большая часть современных автомобильных стартапов, — с электрокара со спортивной внешностью.
Прототип CCR-1, впервые показанный на Сеульском автосалоне в апреле 1993 года, выделялся не только необычным дизайном с дверьми типа «крыло чайки», но и электрической силовой установкой, состоящей из единственного электромотора мощностью 50 лошадиных сил. Для машины заявляли 200 километров хода от розетки до розетки, 120 километров в час максимальной скорости, а также детали из экологичных материалов, которые можно было отправить на вторичную переработку. В общем, пока мы жили в 1993‑м, SsangYong жил в 2021‑м.
Но, если не считать неоклассический родстер Kallista, ничего похожего в модельном ряду компании так и не появилось. Может быть, зря?
В 1961 году концерн British Motor Company заказал у ателье Zagato дизайн компактного купе, которое должно было базироваться на шасси оригинального MINI (ADO15). Итальянцы с блеском выполнили заказ: купе с алюминиевым кузовом выглядело в меру элегантно и агрессивно.
Казалось, у проекта большое будущее: его показывали на выставке в Earl’s Court, говорили о выпуске ограниченным тиражом (около 30 экземпляров) — правда, уже со стеклопластиковым кузовом… Но в одночасье всё затихло. Дизайн, изначально подготовленный для MINI, достался Hillman Imp, а само купе в физическом обличии надолго исчезло с радаров.
Его судьба прояснилась лишь в 2012 году, когда остов уникального прототипа появился на интернет-площадке Bring a Trailer: после выставок машина вернулась в Италию, где её продали энтузиасту из Монкальери, а сами британцы отправили проект в архив.
Это — Bentley Hunaudieres. Концепт-кар, названный в честь прямой на трассе в Ле-Мане, был представлен на Женевском автосалоне 1999 года и, к сожалению, так и остался единичным прототипом.
А ведь подобный суперкар имел право на жизнь: кто бы отказался от среднемоторного Bentley с атмосферным восьмилитровым W16, механической коробкой передач, задним приводом и 1400 килограммами снаряжённой массы? Хотя бы для коллекции! Теоретическая максимальная скорость Hunaudieres составляла 350 километров в час, но истинность этих заявлений, естественно, никто никогда не проверял.
Чуть позже концерн Volkswagen возьмёт двигатель Hunaudieres, оснастит четырьмя турбинами и упакует в кузов с характерной подковообразной решёткой радиатора. Так на свет появится быстрейший серийный автомобиль своего времени — Bugatti Veyron. А Bentley так и продолжит выпускать переднемоторные машины, которые на весах тянут на две тонны, а то и больше.
После 1970 года, когда мир увидел концепт Lancia Stratos Zero, автопроизводители помешались на клинообразных спорт- и суперкарах. Не осталась в стороне даже чешская Skoda, создавшая в 1971 году прототип 110 Super Sport. Правда, «спорта» там было не так уж много: 75 лошадиных сил, а максимальная скорость — 160 километров в час. Но для шоу-кара это было не так уж важно.
Казалось бы, тут-то истории и закончиться, однако в 1981 году машину заметил чешский режиссёр Юрий Герц. Он решил, что купе с полукуполом вместо обычных дверей идеально подходит для его нового фильма «Вампир из Ферата», в котором гоночный автомобиль-вампир пьёт кровь своих водителей. Перед съёмками, правда, внешность 110 Super Sport сделали более злобной, добавив новые фары, обвес, массивное антикрыло, диски BBS Mahle и чёрный цвет на кузов. В итоге получилась самая необычная машина Skoda в истории, которая по вау-эффекту может потягаться с кем угодно.
После съёмок автомобиль поместили в музей Skoda в Млада-Болеславе, где он и поныне хранится в своём киношном образе.
У большинства автолюбителей словосочетание «Alfa Romeo с кузовом Italdesign» вызывает аритмию. На ум сразу приходят красотки 156 и 159 или не менее великолепная Brera. Но и в этом правиле есть исключение — в виде странноватого минивэна с рублеными формами.
Прототип городского такси будущего был создан Alfa Romeo и Italdesign в 1976 году по заказу Музея современного искусства Нью-Йорка. У автомобиля — большая колёсная база (ровно 4 метра), просторный салон, в котором могут разместиться до пяти человек (в том числе и пассажир на инвалидном кресле, а для удобства его посадки предусмотрен пандус), а также брутальный, индустриальный дизайн, созданный самим Марчелло Гандини.
Технически машина идентична вэну Alfa Romeo F12, который выпускался итальянской компанией с 1954 по 1983 год. Некоторые дизайнерские решения, реализованные на New York Taxi, были унаследованы другим итальянским концепт-вэном — Lancia Megagamma, представленном на Туринском автосалоне в 1978 году.
Уже в 2022 году модельный ряд Lotus пополнится полноценным кроссовером. Учитывая, что этот путь проторен марками Porsche, Bentley, Rolls-Royce и Aston Martin, особого удивления подобное «пополнение» не вызывает. А вот в 2006 году вседорожник от Lotus казался чем-то из ряда вон.
Дебют прототипа APX состоялся на Женевском автосалоне. Автомобиль был построен на новой для Lotus платформе VVA (Versalite Vehicle Architecture), поверх которой располагался алюминиевый кузов. И если трёхлитровый V6 с нагнетателем не был откровением для британской компании, то наличие у APX системы постоянного полного привода удивляло.
Более того, позднее APX обзавёлся и электрической силовой установкой! Но на том его звёздный час закончился. Теперь эстафету концепта принимает полностью новый кроссовер Lotus, который, кстати, тоже будет оснащён электромоторами.
Сможете назвать автомобиль Renault, оснащённый двигателем V8? Коммерческую технику и гоночные болиды, естественно, в счёт не берём. Если нет, то тогда вы вряд ли слышали о Prototype H — пятиметровом двухобъёмнике, который французская компания создала совместно с Peugeot в конце 1960-х.
Автомобиль должен был стать конкурентом Citroen DS, однако проект сочли слишком дорогим и сложным в реализации: чтобы хотя бы «выйти в ноль», нужно было продавать по 60 тысяч подобных автомобилей ежегодно. Однако в 1960‑е французы построили три варианта Prototype H, незначительно отличающиеся внешним оформлением, до наших дней дожил лишь один экземпляр.
Помимо 3,5-литрового V8 с 90-градусным углом развала цилиндров, Prototype H выделялся футуристичным интерьером, в котором козырёк шёл вдоль всей длины центральной консоли, а также интегрированными бамперами, которые были редкостью для того времени.
Хотя на этом безликом седане нет ни одной эмблемы Porsche, можете быть уверены — его построили в Штутгарте. Более того, он и поныне хранится там, занимая не самое худшее место в экспозиции музея Porsche.
Столь необычный для именитой компании прототип появился в 1994 году, когда китайское правительство бросило клич среди местных автопроизводителей — мол, пошевеливайтесь, дайте стране доступный, удобный семейный автомобиль. Компания Porsche решила тоже отреагировать на этот запрос и в кратчайшие сроки создала концепт С88, где «С» означает China (то есть Китай), а 88 просто считается счастливым числом в китайской нумерологии.
Китайское правительство поблагодарило Porsche за энтузиазм, однако на вооружение проект не взяло — во всяком случае, официально. Вот что на этот счёт думает директор музея Porsche Дитер Ланденбергер: «Нас поблагодарили и просто тихо присвоили идеи. Если присмотреться к китайским автомобилям начала 2000‑х, то в них можно найти немало идей, реализованных на С88».
Запомните компанию Smart в нынешнем виде, ведь уже совсем скоро в её жизни начнутся большие перемены. Вестником этих перемен является Concept #1, который недавно был представлен на Мюнхенском автосалоне.
О машине известно не так много. Из очевидного — Concept #1 является кроссовером, а его габариты сопоставимы с актуальным Mercedes-Benz GLA. Из менее очевидного — техническая база концепта была создана при участии Mercedes-Benz и Geely, а его преображение в серийный автомобиль намечено на 2023 год.
Smart становится электрическим, Smart становится кроссоверным. Если вам это не нравится, то всё равно придётся просто смириться.
Сколько лет в России пытаются создать что-то вроде суперкара, а всё никак не получается. Даже флагман отечественного автомобилестроения не справился с этой амбициозной задачей. Хотя выглядит проект и поныне многообещающе.
Lada Revolution III могла стать гражданским вариантом гоночного спайдера Revolution, который в начале 2000‑х выступал в одноимённой моносерии. Но дальше подвижного макета, показанного в 2009 году на автосалоне во Франкфурте, дело не сдвинулось. А ведь какие были перспективы: 2‑литровый турбомотор Renault мощностью 245 лошадиных сил, испытания на лучших мировых автодромах…
Сейчас макет находится в музее АвтоВАЗа, напоминая, что место-то, на самом деле, не такое уж и проклятое.