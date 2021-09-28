10 прототипов и концепт-каров, в существование которых трудно поверить

Есть стереотип, что терпящая бедствие компания SsangYong всегда была про кроссоверы, внедорожники и пикапы (в крайнем случае — про ужасающий своей «красотой» минивэн Rodius). Однако битву за признание корейская компания начинала так же, как и большая часть современных авто­мобильных стартапов, — с электрокара со спортивной внешностью.

Прототип CCR-1, впервые показанный на Сеульском автосалоне в апреле 1993 года, выделялся не только необычным дизайном с дверьми типа «крыло чайки», но и электрической силовой установкой, состоящей из единственного электромотора мощностью 50 лошадиных сил. Для машины заявляли 200 километров хода от розетки до розетки, 120 километров в час максимальной скорости, а также детали из экологичных материалов, которые можно было отправить на вторичную переработку. В общем, пока мы жили в 1993‑м, SsangYong жил в 2021‑м.

Но, если не считать неоклассический родстер Kallista, ничего похожего в модельном ряду компании так и не появилось. Может быть, зря?