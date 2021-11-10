10 невероятных вездеходов выставки SEMA, которые хочется купить. Сразу все

В Лас-Вегасе прошла легендарная тюнинг-выставка SEMA, которая каждый год собирает лучших представителей индустрии со всего мира и их работы. Мы посмотрели на главные новинки шоу и выбрали те, которые, кажется, лучше всего смотрелись бы в России: безумные внедорожники, впечатляющие вездеходы и невероятные автодома.
Начнём с разминки. Возрождённый Ford Bronco — один из самых обсуждаемых внедорожников последних лет. Поэтому неудивительно, что проектов на его базе на SEMA было ну очень много. Сама компания Ford представила на шоу гоночный Bronco DR, а ателье BDS Suspension построило эффектный пикап, который круче, чем может показаться на первый взгляд.
BDS Suspension превратили Bronco в пожарный автомобиль поддержки, способный доставлять спасателей и оборудование по самой жёсткой пересечённой местности. В заднем отсеке машины располагаются огнетушители, бензопила, комплект первой медицинской помощи и другие девайсы. Всё оборудование не только функционально, но даже доставляет эстетическое наслаждение!
Помимо модифицированного кузова с противопожарным скарбом, Bronco получил доработанную подвеску с 10-сантиметровым увеличением клиренса, кастомные рычаги BDS и амортизаторы Fox с выносными резервуарами. Дополняют это 17-дюймовые диски Method Race 106 с 37-дюймовыми покрышками Nitto Trail Grappler. Силовая установка, состоящая из четырёхцилиндрового двигателя EcoBoost и ручной семиступенчатой коробки передач, изменений не претерпела.
Хотя жилая надстройка EarthRoamer LTi была анонсирована ещё два года назад, это не повод оставлять её без внимания — только посмотрите, как здорово она выглядит на монструозном Ford F‑550! А ведь внутри она ещё круче.
EarthRoamer LTi — один из немногих модулей с корпусом из углеродного волокна, поэтому надстройка примерно на полтонны легче аналогичных моделей других производителей. В жилом модуле могут находиться до шести человек, но спальных мест на борту лишь четыре. Внутри имеются полноценная кухня, душ, туалет, спутниковое телевидение и интернет, а также 380-литровый бак с чистой водой и 230-литровый для стоков. Автономность дому на колёсах обеспечивают солнечные панели мощностью 1,32 кВт, а также встроенные литий-ионные аккумуляторы ёмкостью 11 кВт·ч.
Поскольку все модули изготавливаются вручную, цена у LTi пугающая — почти 600 тысяч долларов (42,7 миллиона рублей). Зато в стоимость входит ещё и шасси Ford F‑550 с 6,7-литровым дизельным двигателем.
Компания Toyota тоже не оставила SEMA без внимания, представив неоклассический автодом, оформленный в стиле кемперов Chinook из 1970‑х и 1980‑х. Базой для дома на колёсах послужил пикап Tacoma, который, помимо жилой надстройки, дополнили несколькими аксессуарами от Toyota Racing Development — для улучшения внедорожных способностей.
После установки компонентов TRD дорожный просвет Tacoma увеличился на 5 сантиметров, а внешность стала более агрессивной за счёт лебёдки спереди, бокового выхлопа и дополнительной «люстры». Но пугающий монстр из Tacozilla не получился — только посмотрите на эти милые наклейки, которые пробуждают ностальгию по 1980‑м!
Хотя Tacoma — далеко не самый большой пикап на американском рынке, в жилой модуль Tacozilla поместилась и небольшая кухонька с раковиной, и четыре спальных места, и отдельный туалет с душем! Увы, пока это концепт, а о появлении серийной версии автопроизводитель не распространяется.
Да, показалось. И нет, это не кастомная «Буханка», а проект, который был построен в 2019 году, но который невозможно оставить незамеченным!
Автором этого проекта, построенного на базе военного Kaiser Jeep M677 Forward Control 1964 года, является Рой Уоллис. В 2009 году он приобрёл машину у товарища по Jeep-клубу и был сильно удивлён тому, что у Forward Control существовала четырёхдверная версия с кузовом «пикап». Как впоследствии выяснилось, для нужд армии было изготовлено примерно 600 подобных машин…
Ну а далее последовали годы тюнинга. В процессе доработок M677 получил 5,7-литровый восьмицилиндровый двигатель General Motors, автоматическую коробку Turbo-Hydramatic 700R4, раздаточную коробку NP208, а также мосты Posi Dana 60 с дисками Raceline и шинами Falken. Из отличительных особенностей экстерьера — палатка HiTents, кастомные крепление для запасного колеса и голубой цвет из палитры Toyota.
В общей сложности на проект было потрачено более 1200 человеко-часов. И оно того стоило!
Ещё одного «вояку» от Kaiser Jeep модифицировала компания Mopar, занимающаяся доработкой машин марок бывшего концерна Chrysler. У них получился автомобиль сопровождения, который может оказывать содействие участникам автомобильных марафонов (вроде «Дакара») или длительных экспедиций.
Олдскульный кузов М725, окрашенный в песочный цвет, скрывает относительно современный 6,4-литровый двигатель V8, состыкованной с автоматической коробкой передач B&M. В заднем отсеке, попасть в который можно прямиком из кабины, располагаются ящики для вспомогательного инвентаря, а также кухня с мини-баром. Чтобы посетители задней площадки не горбились, крыша сделана подъёмной: четыре телескопические стойки поднимают её на 40 сантиметров.
Естественно, не осталась без внимания и ходовая часть. Да и кузов был обновлён: если присмотреться, то можно заметить, что все фары у концепт-кара (а это всё-таки концепт-кар) светодиодные.
Кажется, американская компания Truck Hero, занимающаяся аксессуарами для внедорожников и пикапов, изобрела идеальный автомобиль для сафари. А всего-то нужно было взять актуальный Wrangler, чуть удлинить его и поставить на тюнинговую подвеску от TeraFlex. Ну ладно-ладно, на этом переделки не заканчиваются.
Автомобиль, названный Six-Pack, имеет три посадочных ряда, двери-сетки, а также полностью демонтируемые панели крыши. Другой информации о машине нет. Но выглядит впечатляюще, согласны?
В доковидном 2019 году компания Quake, производящая светодиодное осветительное оборудование, представила на SEMA лоурайдер на базе пикапа Jeep Gladiator. Машину оснастили специальными проставками и дали ей малюсенькие многоспицевые колёса.
И вот спустя два года тот самый Gladiator вернулся. Правда, теперь он не лоурайдер, а нечто совсем другое! Что-то более безумное! Ну кому в здравом уме придёт идея поставить на Jeep колёса от... зерноуборочного комбайна?!
Теперь машина напоминает радиоуправляемую машинку для гонок по бездорожью. Но в масштабе 1:1. Помимо Quake, в проекте были задействованы компании TeraFlex, Strobe Lux и магазин внедорожных аксессуаров Quadratec.
Третий представитель «большой американской тройки» тоже не мог пропустить столь важное для американского автопрома событие, как выставка SEMA. И концерн General Motors не разочаровал, представив концептуальный вездеход Beast.
Технически Beast представляет собой укороченный пикап Chevrolet Silverado, который получил новый кузов и 6,2-литровый компрессорный мотор LT4. Он выдаёт более 650 лошадиных сил и, надо полагать, обеспечивает дикую динамику! За максимально эффективную реализацию мощности и тяги отвечают десятиступенчатая автоматическая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка, а также 20-дюймовые колёса с 37-дюймовыми внедорожными шинами.
У машины дорожный просвет в 34 сантиметра, а ходы подвесок составляют более 30 сантиметров! А ещё в наличии четыре сиденья Recaro с четырёхточечными ремнями безопасности. Жаль только, что серийные перспективы «Зверя» весьма туманны.
В отличие от других моделей Polaris, трёхколёсный спайдер Slingshot никогда не позиционировался как автомобиль для бездорожья — скорее, наоборот. Но известная тюнинг-контора Gas Monkey Garage плевать хотела на чужое позиционирование и превратила трёхколёсник в багги!
Хотя силовая установка Slingshot осталась без изменений, всю подвеску машины Gas Monkey Garage пришлось делать заново. Несложно догадаться, что именно задняя ось доставила больше всего хлопот: артикуляцию подвески на корме нужно было просчитать таким образом, чтобы и ход у него был достаточный, и тяга на колесо передавалась максимально эффективно.
Среди других переделок — новый каркас безопасности, силовые бампера, а также элементы защиты шасси и двигателя. Дополняют образ уникальный цвет, а также салон, в котором функциональный винил подружился с высококачественной кожей.
Задача большинства производителей масштабных моделей сводится к тому, чтобы максимально точно (и максимально дёшево) повторить существующий автомобиль в миниатюре. Но с миром Hot Wheels всё немного иначе. Иногда в нём происходят прямо противоположные вещи: дизайнеры Hot Wheels придумывают модели, которые потом уже воспроизводятся в виде полномасштабных автомобилей!
Именно так и случилось с Porsche 914/6 Safari, который в 2020 году придумал Дмитрий Шахматов. В истории Porsche такой модели никогда не было, однако к выставке SEMA 2021 года проект дизайнера Hot Wheels претворили в жизнь. И машина эта, надо признать, выглядит просто восхитительно. Даже и не знаем, что впечатляет сильнее: торчащий из фар кенгурятник с «люстрой», внедорожные шины и гигантский клиренс или тот факт, что этот Porsche — пикап!