10 невероятных вездеходов выставки SEMA, которые хочется купить. Сразу все

Начнём с разминки. Возрождённый Ford Bronco — один из самых обсуждаемых внедорожников последних лет. Поэтому неудивительно, что проектов на его базе на SEMA было ну очень много. Сама компания Ford представила на шоу гоночный Bronco DR, а ателье BDS Suspension построило эффектный пикап, который круче, чем может показаться на первый взгляд.

BDS Suspension превратили Bronco в пожарный автомобиль поддержки, способный доставлять спасателей и оборудование по самой жёсткой пересечённой местности. В заднем отсеке машины располагаются огне­тушители, бензопила, комплект первой медицинской помощи и другие девайсы. Всё оборудование не только функционально, но даже доставляет эстетическое наслаждение!

Помимо модифицированного кузова с противо­пожарным скарбом, Bronco получил доработанную подвеску с 10-санти­метровым увеличе­нием клиренса, кастомные рычаги BDS и амортизаторы Fox с выносными резер­вуарами. Дополняют это 17-дюймовые диски Method Race 106 с 37-дюймовыми покрышками Nitto Trail Grappler. Силовая установка, состоящая из четырёх­цилиндрового двигателя EcoBoost и ручной семиступенчатой коробки передач, изменений не претерпела.