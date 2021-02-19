Гиперкар SSC Tuatara претендует на звание быстрейшего не только на прямой
Дмитрий Елизаров
Шелби назвал установление рекорда на круге в «Зелёном аду» одним из следующих приоритетов своей фирмы. Однако, по его словам, это потребует долгого времени как для подготовки пилота, так и для настройки самой машины.
Саму же трассу Нюрбургринг Джерод Шелби охарактеризовал как «экстремальную и техничную». «Я думаю, что все, кто говорят, мы просто поедем туда и установим отличное время круга, они просто сумасшедшие», — заявил изданию глава SSC. На какое именно время гиперкара Tuatara на Нюрбургринге рассчитывают в SSC, Шелби не уточнил.
Когда именно состоятся заезды, тоже неизвестно. В планах компании SSC до поездки на Нюрбургринг значится ещё несколько попыток разгона гиперкара до максимальной скорости. В январе один из экземпляров Tuatara под управлением его владельца Ларри Каплина смог набрать
455,28 км/ч. Однако фирма рассчитывает всё же повторить своё первое достижение в 509 км/ч,в котором общественность и конкуренты производителя усомнились.
Сейчас самым быстрым автомобилем на этой трассе среди серийных машин считается Mercedes-AMG GT Black Series. 730-сильное купе смогло преодолеть трассу длиной в 20,8 километра за 6 минут и 48 секунд. Гиперкар SSC Tuatara оснащается 5,9-литровым V8, развивающим до 1775 л.с.