Даже плёнки не сняли: в гараже нашли новую Toyota Camry, простоявшую там 14 лет

Гиперкар SSC Tuatara претендует на звание быстрейшего не только на прямой

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава компании Shelby Supercars Джерод Шелби допустил возможность атаки на рекорд Нюрбургринга. Как пишет Muscle Cars and Trucks, гиперкар Tuatara, сейчас считающийся быстрейшим в мире на прямой, может стать абсолютным рекордсменом культовой трассы.

  • Шелби назвал установление рекорда на круге в «Зелёном аду» одним из следующих приоритетов своей фирмы. Однако, по его словам, это потребует долгого времени как для подготовки пилота, так и для настройки самой машины.

  • Саму же трассу Нюрбургринг Джерод Шелби охарактеризовал как «экстремальную и техничную». «Я думаю, что все, кто говорят, мы просто поедем туда и установим отличное время круга, они просто сумасшедшие», — заявил изданию глава SSC. На какое именно время гиперкара Tuatara на Нюрбург­ринге рассчитывают в SSC, Шелби не уточнил.

  • Когда именно состоятся заезды, тоже неизвестно. В планах компании SSC до поездки на Нюрбург­ринг значится ещё несколько попыток разгона гиперкара до максималь­ной скорости. В январе один из экзем­пляров Tuatara под управлением его владельца Ларри Каплина смог набрать 455,28 км/ч. Однако фирма рассчиты­вает всё же повторить своё первое достижение в 509 км/ч, в котором обществен­ность и конкуренты производителя усомнились.

  • Сейчас самым быстрым автомобилем на этой трассе среди серийных машин считается Mercedes-AMG GT Black Series. 730-сильное купе смогло преодолеть трассу длиной в 20,8 километра за 6 минут и 48 секунд. Гиперкар SSC Tuatara оснащается 5,9-литровым V8, развивающим до 1775 л.с.

Обращаете внимание на рекорды Нюрбургринга?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение