Гиперкар SSC Tuatara претендует на звание быстрейшего не только на прямой

Шелби назвал установление рекорда на круге в «Зелёном аду» одним из следующих приоритетов своей фирмы. Однако, по его словам, это потребует долгого времени как для подготовки пилота, так и для настройки самой машины.

Саму же трассу Нюрбургринг Джерод Шелби охарактеризовал как «экстремальную и техничную». «Я думаю, что все, кто говорят, мы просто поедем туда и установим отличное время круга, они просто сумасшедшие», — заявил изданию глава SSC. На какое именно время гиперкара Tuatara на Нюрбург­ринге рассчитывают в SSC, Шелби не уточнил.

Когда именно состоятся заезды, тоже неизвестно. В планах компании SSC до поездки на Нюрбург­ринг значится ещё несколько попыток разгона гиперкара до максималь­ной скорости. В январе один из экзем­пляров Tuatara под управлением его владельца Ларри Каплина смог набрать 455,28 км/ч . Однако фирма рассчиты­вает всё же повторить своё первое достижение в 509 км/ч, в котором обществен­ность и конкуренты производителя усомнились.